أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاحد أنه تم إعطاء 1ر75 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 204 آلاف و488 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 3 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 34 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 48ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفا و728. وسجلت إيطاليا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و29 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.