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أقدم طالب ثانوى على الانتحار بمنطقة حدائق القبة، اليوم الأحد، عن طريق إطلاق النار على نفسه من سلاح والده، وذلك بسبب رسوبه فى الثانوية العامة.

وأمر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

يأتي ذلك بعدما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة، بانتحار طالب بإطلاق النار على نفسه بسبب رسوبه فى مواد الثانوية العامة.

وفور انتقال قوات الأمن تم العثور على جثة طالب يدعى كريم 18 سنة، مصاب بطلق نارى وتم التحفظ على السلاح، وإخطار النيابة العامة.

يذكر أن وقائع انتحار طلاب الثانوية العامة تكررت هذا العام مرات عدة عقب ظهور النتيجة.