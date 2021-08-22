مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 إثر تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي بالساحل الشمالي

قال الدكتور محمد علي مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم بينهم طفل وسيدتين، وأصيب ١١ آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين، على الطريق الدولي بالساحل الشمالي.

وأوضح مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى الضبعة المركزي استقبل أربعة جثث مجهولة بينهم جثة لطفل وجثتين لسيدتين، و١١ مصابا بينهم خمسة أطفال، مصابين بجروح قطية، وكسور، وسحاجات، وكدمات ارتجاج ونزيف في المخ جراء تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة صرف صحي بمنطقة الضبعة.

وأكد عمل الإسعافات الأولية وتقديم العلاج للمصابين بقسم طوارئ مستشفى الضبعة المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة.