ديبالا يقود هجوم روما لمواجهة كريمونيسي في الدوري الإيطالي

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أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، التشكيل الذي سيخوض مواجهة كريمونيسي مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي "سيريا آى".

ويستضيف فريق روما نظيره كريمونيسي في السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل روما في مواجهة اليوم كما يلي:

روي باتريسيو في حراسة المرمى.

الدفاع: روجير إيبانيز، كريس سمولينج، جيانلوكا مانشيني

خط الوسط: ليوناردو سبينازولا، برايان كريستانتي، لورينزو بيليجريني، ريك كارسدورب.

الهجوم: نيكولو زانيولو، تامي أبراهام، باولو ديبالا.