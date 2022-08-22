أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سعادته الكبرى باقتراب الفريق الأول لكرة القدم من التتويج بدرع الدوري الممتاز على حساب ملاحقة بيراميدز وغريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب فرق المسابقة المحلية.

ويلعب الزمالك مباراة حسم لقب الدوري لصالحه غدًا الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري، باللقاء الذي سيجمع الفريقان على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ32 من عمر المسابقة المحلية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه:" قلت في الموسم الماضي للاعبين لا تنظروا إلى نتائج الأهلي أو بيراميدز، ونجحنا في النهاية التتويج باللقب".

وأضاف:" في الموسم الجاري، نفس الأمر تكرر، وكانت المواجهات المباشرة في صالح الأهلي، حتى تمكنا من تخطي الخصم بـ10 نقاط".

وأكمل:" نحاول زيادة عدد الجماهير لحضور مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، ولكن هذا لا يفرق معنا، لو موجود 10 أفرد في الاستاد والتوفيق معنا سنفوز بالدوري".

وقد يعلن رسميًا تتويج الزمالك بدرع الدوري مساء اليوم الإثنين، قبل مواجهته لزعيم الثغر، وذلك حال تعثر ملاحقه بيراميدز عندما يلاقي فيوتشر، فأن نتيجة التعادل تكفي الأبيض للفوز باللقب.