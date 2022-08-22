محافظ المنوفية يكرم أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، أوائل الشهادات من الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية الأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021 /2022 وإهدائهم درع التفوق.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للطلاب الأوائل وأسرهم بمكتبه بالديوان العام في أجواء يسودها السرور والفرحة، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية.



وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل، معرباً عن سعادته وفخره بتميز أبناء المحافظة وتفوقهم على مستوى الجمهورية بكافة المراحل التعليمية، مشيراً إلى أن هذا التفوق ليس جديداً على أبناء المنوفية فهي دائماً تحتل الريادة والصدارة كل عام في تفوق أبنائها.



ووجه المحافظ شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.



وتم تكريم أوائل طلاب الشهادة الثانوية العامة وهم ملك عبدالفتاح الشبشيري، الأولى علمي علوم على مستوى الجمهورية بمدرسة تلا الثانوية الجديدة، وعمر مختار صقر الأول علمي رياضيات بمدرسة المتفوقين في مدرسة العلوم والتكنولوجيا بنين السادات، ومحمود مجدي جعفر، الرابع علمي رياضة بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات.



كما تم تكريم أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية والإعدادية وهم يسرا عبد الملك تركي الرابع علمي، وتبارك جلال الحفناوي السادس أدبي، والأولى بالشهادة الإعدادية آية عادل عزت فتح الله، فيما تم تكريم أوائل الدبلومات الفنية وهم هاجر عباس محمود الأولى في شهادة الدبلومات الفنية لمدارس التدريب والتعليم المزدوج نظام ثلاث سنوات بمدرسة السادات الثانوية الزراعية بمدينة السادات، ويارا عبدالحكيم فرج الحاصلة على المركز الرابع، وميادة محمد بيومي، الحاصلة على المركز التاسع في شهادة الدبلومات الفنية للمدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام خمس سنوات بالمدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة بأشمون، وحرص المحافظ على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الأوائل وأسرهم.



وخلال اللقاء، أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الأوائل كل على حدة للتعرف منهم على طموحاتهم وأمانيهم المستقبلية والكليات التي سيلتحقون بها والمنح الدراسية، مؤكداً تقديم كافة أوجه الخدمات والوقوف بجانبهم للالتحاق بالمرحلة الجامعية وأن مكتبه مفتوح دائماً أمامهم لتلبية مطالبهم.



وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ المنوفية، مقدمين له كل الشكر والتقدير، مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ورفع اسم المنوفية عالياً بين جميع محافظات الجمهورية.