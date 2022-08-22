الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظة بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال 11 فلسطينيا من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما تم اعتقال الأسيرة المُحررة فلسطين نجم والأسير المحرر زاهر موسى من مُحافظة نابلس، مضيفة أن القوات اعتقلت شابا من مُخيم طولكرم، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين آخرين من منطقة برقة برام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد أن داهمت منزله في بلدة تفوح، كما اعتقلت شادي المطور أمين سر حركة "فتح" في القدس، بعد أن داهمت منزله في بلدة بيت حنينا.