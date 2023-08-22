سهم شنغهاي جواو إلكترونيك يفقد 17% من قيمته اليوم

سجل سهم شركة الإلكترونيات الصينية شنغهاي جواو إلكترونيكس تكنولوجي، تراجعا بنسبة 17% من قيمته خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة شنغهاي الصينية للأوراق المالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر السهم تراجع إلى 49ر20 يوان وهو أقل مستوى له منذ سجل 55ر24 يوان يوم 14 يونيو الماضي، مضيفة أن السهم كان الأسوأ أداء بين الأسهم المناظرة اليوم.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم بنسبة 1ر0% في حين ارتفع مؤشر إم,.إس.سي.آي أيه.سي آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6ر0% في تعاملات اليوم.

في الوقت نفسه، ارتفع سهم الشركة خلال الـ52 أسبوعا الماضية بنسبة 81% في حين تراجع مؤشر بلومبرج للأسهم المناظرة بنسبة 12% وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 8ر5% خلال الفترة نفسها.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليا ما يعادل 6ر6 مرة من قيمتها الدفترية.