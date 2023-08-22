زيلينسكي يطلب من الاتحاد الأوروبيي إنهاء الحظر على مشتريات الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه يريد تطبيع صادرات الحبوب الأوكرانية بحلول الشهر المقبل، بعدما جرى السماح للعديد من الدول الأعضاء بحجب المشتريات.

كما سعى زيلينسكي للحصول على المساعدة من قادة البلقان لضمان دخول بلاده للبحر الأسود وحماية شحنات الحبوب المحاصرة من جانب موسكو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويلتقي زيلينسكي قادة البلقان والمسؤولين الأوروبيين في أثينا اليوم الثلاثاء، بما في ذلك الرئيس الصربي أليكسندر فوسيتش.

وتأتي المناقشات في إطار جهود أوسع نطاقا لإبقاء الدول التي تطمح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قريبة من التكتل، وسط محاولات من روسيا لاستغلال نفوذها في المنطقة وعمليات التأخير في الحصول على عضوية التكتل، حتى مع اقتراب دول مثل أوكرانيا.