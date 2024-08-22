حذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين بعد الزلازل القوية المتكررة، التي شهدتها اليابان، من ضرورة توخي الحذر من احتمال وقوع زلازل ضخمة أخرى، وسط تحذيرات من تحولها إلى موجات "تسونامي" خطيرة، حيث طلبت من السكان عدم ارتياد البحر أو الاقتراب من الساحل حتى رفع التحذير.

وفي روسيا، ضربت الزلزال سواحل شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا، حيث أصدرت السلطات تحذيرا من وقوع "تسونامي"، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما أكد المركز الوطني الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي"، إنه يوجد تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال.

وفي الصين وأمريكا والأرجنتين، وباكستان واليونان وسوريا والكويت ضربت الزلازل أجزاء متفرقة منها، فيما تم تركيب نظام تحذير من "تسونامي" على بعض الشواطئ في إسرائيل، بعد تلقيها تحذيرات من حدوث "تسونامي" من مراكز الإنذار الدولية المنتشرة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي مصر، ووسط مخاوف من الزلازل التي أحس بها السكان في بعض المحافظات، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن الزلازل تحدث يوميًا على مستوى الكرة الأرضية، وأكثر من 150 زلزالًا يصيب العالم يوميًا، وأن هناك زلازل شبه يومية في البحر الأحمر والمتوسط، ولكن قوتها لا تذكر بشيء بواقع ما يحدث في الدول الأخرى.

ولكن، ماذا نعرف عن الزلازل؟ وما أكثر أنواعها خطورة على البشر؟

وفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، فالزلزال هو اهتزاز مفاجئ وسريع للأرض بسبب تحرك طبقة الصخور تحت سطح الأرض، أو بسبب نشاط بركاني أو صهاري.

وتحدث الزلازل فجأة من دون سابق إنذار، ويمكن أن تحدث في أي وقت، كما يمكن أن تؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار في الممتلكات وفقدان المأوى وسبل العيش وتعطيل البنية الأساسية الحيوية.

وترجع معظم وفيات الزلازل إلى انهيار المباني أو نتيجة لأخطار ثانوية كالحرائق وأمواج تسونامي والفيضانات والانزلاقات الأرضية وإطلاق المواد الكيميائية أو السامة.

ووفقا لفضائية "الجزيرة"، فتعتمد أنواع الزلازل وشدة تأثيرها على عدد من العوامل، أهمها مقدار درجتها، والعمق البؤري، والبعد عن المركز السطحي، وجيولوجية المنطقة، وطبيعة تربة الموقع، ونوعية المباني والمنشآت.. إلخ.

*الزلزال التكتوني



فوفقا لتقرير سابق لفضائية "العربية"، تصنف الزلازل حسب حجم موجاتها الزلزالية ومنطقة حدوثها، فأكثر أنواع الزلازل شيوعاً هو الزلزال التكتوني، والذي يحدث عندما تنزلق صفيحتان تكتونيتان على بعضهما البعض، يقاس حجم هذه الزلازل بمقياس ريختر الذي يتراوح من 1 إلى 8 أو أعلى.

*الزلزال البركاني



ويعد الزلزال البركاني، نوع أخر من أنواع الزلازل، وهم الذي يحدث عندما تشق الصخور المنصهرة تحت سطح الأرض طريقها عبر الشقوق الموجودة في قشرة الأرض، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تكوين بركان، وعادة ما تكون هذه الزلازل قوية جداً ويمكن الشعور بها على مساحة كبيرة.

*زلزال الانهيار



أما زلزال الانهيار، فهو الذي يحدث عندما تنهار طبقات الصخور غير المستقرة بسبب التآكل أو نشاط التعدين، وعادة ما تكون هذه الزلازل ليست بنفس قوة الزلازل التكتونية، ولكنها تسبب أضراراً كبيرة وخاصة إذا حدثت بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، وفق ما نقلته "العربية".

*الزلازل المستحثة



بينما تحدث الزلازل المستحثة عندما يتسبب النشاط البشري مثل التعدين أو التكسير في الضغط على القشرة الأرضية ويؤدي إلى حدوث زلزال، ويمكن أن تتراوح هذه الزلازل من الهزات الصغيرة إلى الزلازل الأكثر قوة.