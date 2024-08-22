بايدن يؤكد لنتنياهو ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "تحدث الرئيس بايدن اليوم (الأربعاء) مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو. وناقش الرئيس ورئيس الوزراء الجهود الأمريكية النشطة والمستمرة لدعم دفاع إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك الجماعات الإرهابية بالوكالة حماس وحزب الله والحوثيون، لتشمل النشر العسكري الدفاعي الأمريكي المستمر".

وأضاف: "شدد الرئيس على الحاجة الملحة إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وناقش المحادثات القادمة في القاهرة لإزالة أي عقبات متبقية".