مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة أبومازن في زيارته إلى غزة

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أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن يعتزم زيارة قطاع غزة، داعيا قادة العالم وأعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في الزيارة.

وقال منصور، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: "الرئيس محمود عباس أعلن عن نيته وعزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة، لقد دعا زعماء وقيادات من مختلف أنحاء العالم أن ينضموا إليه دعما لهذه المبادرة".

وتابع: "اسمحوا لي أن أدعوا مجلس الأمن للمشاركة في زيارة إلى قطاع غزة كي يرى عيانا الفظائع المروعة التي يتحملها شعبنا"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

ودعا جميع أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التوجه لغزة برفقة الرئيس الفلسطيني.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كان بإمكانها أن تستعيد محتجزيها في غزة أحياء لكنها لا يهمها مصالح مواطنيها.

كما أعرب منصور عن دعمه لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق حملة تطعيم لوقف تفشي مرض شلل الأطفال بغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وحدد المرسوم الرئاسي أهدافا عدة للزيارة المرتقبة، منها "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة"، بحسب نص المرسوم.