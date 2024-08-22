هونج كونج أيرلاينز تدرس العودة إلى سوق أمريكا الشمالية

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قال جيف صن رئيس مجلس إدارة شركة طيران هونج كونج أيرلاينز إن الشركة بدأت زيادة عدد طائرات أسطولها تدريجيا لدعم توسيع شبكة خطوط طيرانها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صن القول إن خطة التوسع تشمل دراسة العودة إلى سوق أمريكا الشمالية بتسيير رحلات إلى فانكوفر وتورنتو في كندا ولوس أنجليس وسياتل في الولايات المتحدة.

كما تعتزم الشركة استئناف رحلاتها المباشرة بين هونج كونج ومدينة جولد كوست في جنوب شرق كوينزلاند بشرق أستراليا والتي تعمل بشكل موسمي خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير بمعدل 4 رحلات أسبوعيا.