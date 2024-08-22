 هونج كونج أيرلاينز تدرس العودة إلى سوق أمريكا الشمالية - بوابة الشروق
الخميس 22 أغسطس 2024 10:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

هونج كونج أيرلاينز تدرس العودة إلى سوق أمريكا الشمالية

هونج كونج - د ب أ
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 9:45 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 9:45 ص

قال جيف صن رئيس مجلس إدارة شركة طيران هونج كونج أيرلاينز إن الشركة بدأت زيادة عدد طائرات أسطولها تدريجيا لدعم توسيع شبكة خطوط طيرانها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صن القول إن خطة التوسع تشمل دراسة العودة إلى سوق أمريكا الشمالية بتسيير رحلات إلى فانكوفر وتورنتو في كندا ولوس أنجليس وسياتل في الولايات المتحدة.

كما تعتزم الشركة استئناف رحلاتها المباشرة بين هونج كونج ومدينة جولد كوست في جنوب شرق كوينزلاند بشرق أستراليا والتي تعمل بشكل موسمي خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير بمعدل 4 رحلات أسبوعيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك