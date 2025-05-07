البرلمان الأوروبي ينتقد تعامل تركيا مع الاحتجاجات ويعتزم مواصلة تجميد عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي

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يعتزم البرلمان الأوروبي مواصلة تجميد عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب "التدهور المستمر للمعايير الديمقراطية" في البلاد.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار غير ملزم نُشر اليوم الأربعاء: "لا يمكن لأهمية تركيا الجيوسياسية والاستراتيجية أن تكون تعويضا عن تراجع الحكومة عن المسار الديمقراطي، فمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي ليست محل تفاوض".

وفي الوقت الذي أقر فيه البرلمان الأوروبي بتطلعات جزء كبير من المجتمع التركي للديمقراطية ودعمه للتوجهات المؤيدة للاتحاد الأوروبي، فإنه أعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور المعايير الديمقراطية و"القمع الشديد للأصوات المعارضة".

وأدان القرار، على سبيل المثال، الرد القاسي على الاحتجاجات السلمية الجماعية الأخيرة ومحاكمة مئات المتظاهرين في محاكمات جماعية متعجلة.

كما وصف أيضا الإجراءات المتخذة ضد عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بأنها "خطوة ذات دوافع سياسية تهدف إلى منع منافس شرعي من الترشح في الانتخابات المقبلة".

وقال نواب البرلمان الأوروبي إن مثل هذه الإجراءات تدفع بالبلاد "نحو نموذج استبدادي كامل".