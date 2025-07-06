شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقي، حالة من الاستقرار الأمني والتنظيمي، تزامنًا مع توافد طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة.

وشهدت مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بالدقي، تواجدًا مكثفًا لأولياء الأمور الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم حتى البوابات الرئيسية، وسط دعوات بالتيسير والتوفيق.

ووقف الطلاب في صفوف منتظمة أمام بوابات التفتيش، علت وجوههم ملامح التوتر والترقب، في انتظار انطلاق الامتحان.

وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها التأمينية حول المدرسة، وقامت بتفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية أو أدوات مخالفة، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم للحد من محاولات الغش الإلكتروني، كما طُلب من أولياء الأمور مغادرة محيط اللجان حفاظًا على الهدوء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الطالب محمد عبدالرازق: "بنتمنى التغيير اللي حصل في شكل المادة يكون لصالحنا، وإن الورقة تيجي واضحة ومن غير تعقيد؛ لأن المادة محتاجة تركيز، وأي لف بيشتّت دماغنا".

وأضاف الطالب كريم علاء: "الرياضة محتاجة نفس هادي.. مشكلتها مش في المنهج، لكن في طريقة عرض الأسئلة.. لو الامتحان منظم وسهل الفهم، هنعرف نحل كويس ونحقق درجات كويسة بإذن الله".