أطلق المطرب خالد عصام، أولى أغنيات ألبومه الجديد "زمن"، والتي تجمعه لأول مرة مع الفنان حمزة نمرة والرابر زياد ظاظا في تريو غنائي.

ويعد تريو "زمن"، الأغنية الرئيسية في ألبوم خالد عصام الجديد، الذي يضم عشر أغنيات تحاكي رؤيته الفنية من حيث تأليفه وتلحينه جميع أغنياته وتوزيعه معظمها، وتجسد تجارب شخصية حقيقية مر بها، ويأخذ خلالها المستمعين في رحلة شعورية مضطربة بين الاكتئاب والفراق والتأقلم وحب الحياة.

وتمزج الأغنية الرئيسية بين لون موسيقى الإندي بوب على طريقة حمزة نمرة، والدريل راب بأسلوب زياد ظاظا مع الصوت الطربي لخالد عصام في تعاون ثلاثي يحدث لأول مرة، صدر مصحوبا بفيديو كليب مصور على طريقة الجرافيك.

ويمهد خالد عبر أغنية "زمن" لأغنيات الألبوم العشرة التي ينوي طرحها بشكل تدريجي خلال فترات عبر مختلف المنصات الرقمية، من بينها "اللي راح" يالهوي عالأيام" و"المدينة" و"رقصينا".

وتولى خالد عصام خلال أغنية "زمن" مهمة التلحين والتوزيع الموسيقى، بينما كتب كلماتها بالتعاون مع زياد ظاظا، والعمل ميكساج نور عباس وماستر هاني محروس، وعزف كمان إسلام التوني.

وكشف خالد عصام انشغاله في تحضيرات الألبوم لمدة ثلاث سنوات، يقول: "الألبوم يعبر عني وعن شخصيتي ورؤيتي الفنية من حيث الكلمات واللحن والشكل الموسيقي ورغبت في إعادة تقديم نفسي كفنان بشكل جديد ومختلف عن المعتاد في الساحة، وتعاوني مع حمزة نمرة وزياد ظاظا في تريو واحد يعد بمثابة حلم تم تحقيقه".

فيما صرح المنتج محمد الشاعر: "أغنية زمن مثلت تحديا لنا لما تجمعه من ثلاثي غنائي غير مسبوق وثلاثة ألوان مختلفة في عمل واحد، ومغامرة تمثل رؤيتنا الفنية في تقديم محتوى غنائي جديد وغير معتاد واكتشاف مساحات موسيقية جديدة".

ويدشن خالد عصام عبر الألبوم انطلاقة غنائية جديدة في مشواره الفني بعد غياب دام أربع سنوات اختفى فيها عن الساحة الغنائية منذ صدور أغنيته الناجحة "اعذريني"، كما يعقب إطلاقه مؤخرا ميني ألبوم "كائن حي" الذي ضم أربع أغنيات.