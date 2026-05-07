مدافع اتحاد العاصمة يكشف بميزة الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

أكد حسين دهيري، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، أن فريقه بدأ الاستعداد بشكل جاد لمواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أهمية التركيز لتحقيق الهدف القاري.

وقال دهيري، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن الفريق دخل معسكره في مركز سيدي موسى الذي تتوافر فيه كافة الإمكانيات، موضحًا أن التحضيرات تسير بشكل طبيعي مثل باقي المباريات، رغم خصوصية المواجهة كونها نهائيًا قاريًا.

وأضاف أن اللاعبين يسعون للظهور بأفضل مستوى ممكن من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا أن الحسم سيكون على مدار مباراتي الذهاب والإياب، ما يتطلب تركيزًا كبيرًا طوال 180 دقيقة.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، خاصة أن مثل هذه النهائيات لا تتكرر كثيرًا، وهو ما يفرض ضرورة التواجد في أعلى درجات الجاهزية الذهنية والفنية.

وأوضح دهيري أن الجهاز الفني يعمل على دراسة كافة السيناريوهات المحتملة، من أجل تقديم بداية قوية في مباراة الذهاب.

وشدد لاعب اتحاد العاصمة على صعوبة المواجهة أمام فريق كبير بحجم الزمالك، لما يمتلكه من تاريخ وخبرة في البطولات الإفريقية، لافتًا إلى أن الفريق الأبيض يحقق نتائج مميزة خارج ملعبه، ما يزيد من قوة التحدي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترام المنافس، مع التمسك بالطموح في تقديم أداء قوي وبذل أقصى جهد ممكن من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.