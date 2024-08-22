عصام الواريث يعلن انتهاء تصوير مشاهد الأكشن بمسلسل أزمة ثقة

أعلن مصمم المعارك عصام الوريث، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، عن انتهاء تصوير مشاهد الأكشن بمسلسل "أزمة ثقة" للمخرج وائل فهمي عبد الحميد، الذي قامت منتجته رشا عصفور، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بعمل مبادرة "التأمين الفني" لكل المشاركين في المسلسل، من المصورين والمنظمين والعمال والممثلين والمساعدين، وكل من يشارك في عمليات التصوير والإنتاج، والذين يزيد عددهم عن 100 شخص.

وتبلغ عقود التأمين ما يزيد عن نصف مليون جنيه، لكل عامل في حالة وقع له أي إصابة أو حادث خلال التصوير، وأكثر من ثلاثة ملايين جنيه في حالة حدوث حادث جماعي.

مسلسل "أزمة ثقة" بطولة هاني عادل، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، وملك أحمد زاهر، وتامر فرج، وإيهاب فهمي، وهاجر الشرنوبي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي درامي حول جريمة قتل يحاول أبطاله الفرار منها مع التغلغل في صراعات الخيانة، والثقة والمكائد خلال 15 حلقة.