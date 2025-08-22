جوارديولا يعلن جاهزية رودري وفودين لمواجهة توتنهام

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، جاهزية فيل فودين ورودري والحارس البرازيلي إيدرسون للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام توتنهام، المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الثنائي فودين ورودري قد غابا عن مباراة وولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية رغم تواجدهما مع البعثة، بسبب نقص الجاهزية البدنية والإيقاع التدريبي، قبل أن يؤكد المدرب الإسباني اكتمال تحضيراتهما للمواجهة المقبلة.

وتحدث جوارديولا عن رودري، المتوج مؤخرًا بالكرة الذهبية، قائلاً: "ما أريده فقط هو الاستمرارية، فأنا لا أشك في إمكانياته وجودته. إنه أفضل لاعب في العالم حاليًا حتى يتم اختيار غيره، وكل ما يحتاجه هو الانتظام في التدريبات والمباريات ليعود بأفضل صورة."

وعن مركز حراسة المرمى، أوضح جوارديولا أن إيدرسون بات جاهزًا بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي أبعدته عن الجولة الماضية، مشيرًا إلى أن قرار مشاركته سيُحسم بعد المران الأخير، مع الإشادة بالظهور المميز لجيمس ترافرورد في أولى مشاركاته الرسمية.

وفي المقابل، أكد المدرب أن الثلاثي يوشكو جفارديول، ماتيو كوفاسيتش، وسافينيو سيواصلون الغياب عن الفريق بداعي الإصابة.