اتحاد الجولف يدعو وزير الرياضة وسفراء الدول العربية لحضور افتتاح البطولة العربية

وجه مجلس إدارة اتحاد الجولف برئاسة أيمن حسين، الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لحضور افتتاح البطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف، والمقرر له غدًا الإثنين بملعب نادي جولف دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر .

كما وجه الاتحاد الدعوة إلى سفراء الدول المشاركة فى البطولة السعودية والإمارات والمغرب وتونس ولبنان وليبيا والصومال وسلطنة عمان والأردن لحضور حفل الافتتاح.

كما تم توجيه دعوات إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، ونائبه علاء جبر، والأمين العام شريف العريان، وأمين الصندوق علاء مشرف، وكل رؤساء الاتحادات الرياضية ورئيسا نادي الجزيرة عمرو جزارين ونادي سبورتنج أحمد وردة، ورؤوساء ومديري أندية الجولف .

من جانب أخر وصلت كل الوفود المشاركة في البطولة وبدأت تدريباتها استعدادًا لانطلاق المنافسات بعد غدًا الثلاثاء .

كما بدأ لاعبو منتخب مصر تدريباتهم على ملعب البطولة وسط معنويات مرتفعة لتحقيق أفضل النتائج ، ويعقد نائب رئيس اتحاد الجولف تيمور أبو الخير جلسة مع الفريق من أجل تحفيزهم وتشجيعهم قبل إنطلاق المنافسات .