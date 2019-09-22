7 نصائح للعناية ببشرة طفلك حديث الولادة

تحتاج بشرة الطفل بمجرد الولادة إلى العناية الدائمة بها؛ لأن بشرته حساسة ويمكن أن تصاب بالتهيج والطفح الجلدي نتيجة عدم الاهتمام بها، خاصة في الشهور الأولى من عمر الرضيع، ولذلك على الأم منح وقتًا لتدليل بشرة طفلها بشكل يومي للحفاظ عليها.

وإذا كنتِ أم وترغبين في الاعتناء ببشرة طفلك حديث الولادة، استعيني بالنصائح التي قدمها موقع "webmd":

1- إذا وجدتِ بشرة الطفل حمراء حول منطقة الحفاضة، فهذا دليل أن الجلد يعاني من التهيج بسبب الحفاضة التي قد تكون ضيقة عليه أو تظل رطبة لفترة طويلة، أو يتم استخدام مناديل للأطفال تحتوي على مواد ضارة بالجلد، ولتجنب ذلك يجب تغيير الحفاض كثيرًا وتهوية الجلد وغسله بالماء الدافئ.

2- في حالة ظهور طفح جلدي، عليكِ مراجعة تاريخ العائلة في مرض الربو والتهاب الجلد والحساسية، لأن هذه الأمراض يمكن أن تنتقل إلى الرضع بالوراثة، وتظهر على هيئة حبوب كثيرة حمراء في الصدر أو الذراعين أو المرفقين أو خلف الركبتين، وفي هذه الحالة يجب استخدام صابون لطيف على البشرة مع ضرورة زيارة الطبيب.

3- إذا لاحظتي انتشار طفح جلدي متقشر لونه أبيض أو أحمر على فروة رأس الطفل أو الجفون أو جوانب الأنف أو خلف الأذن أو على الحاجبين، فهذا دليل على زيادة نسبة الزيوت في الجلد، ويجب مراجعة الطبيب للحصول على الكريمات التي تمنع ذلك.

4- إذا وجدتِ حبوب صغيرة حمراء أو وردية على جسم الطفل، وتحديدًا في العنق والإبطين وطيات الجلد ومنطقة الحفاضة فهذه دليل على أن بشرة الرضيع لا تحصل على التهوية الجيدة، وكل ما عليكِ فعله هو جعل ملابسه فضفاضة وتجنب تواجده في أماكن بها حرارة مرتفعة.

5- عليك تدليك بشرة الطفل من وقتًا لآخر، باستخدام الزيوت المفيدة للبشرة مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز، لكن بعد تدفئة الزيوت حتى ترطب البشرة.

6- يجب استخدام ماء دافئ أثناء تحميم الطفل، لأن ذلك ينظف البشرة من البكتيريا، ولا يصيب الجلد بالجفاف.

7- من الأفضل تجنب الصابون حتى يبلغ الطفل عامه الأول، حتى لا يتعرض جسمه للضرر من المواد المصنوع بها وجهازه المناعي مازال ضعيفًا، مما يجعل درجة مقاومة مفعوله ضيئلة.