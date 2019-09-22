 ضبط صاحب مخزن بحوزته 225 كيلو دواجن فاسدة فى باب الشعرية - بوابة الشروق
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ضبط صاحب مخزن بحوزته 225 كيلو دواجن فاسدة فى باب الشعرية

عاطف محمود
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 12:53 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 12:53 م

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة صاحب مخزن بحوزته 225 كيلو دواجن فاسدة في باب الشعرية، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

وكان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "أ. ع"، 32 سنة، مسؤول عن مخزن دواجن مجمدة، باب الشعرية لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن مجمدة" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 225 كيلو دواجن وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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