بريطانيا: جونسون سيتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الامم المتحدة رغم عدم اليقين السياسي

أعلنت الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، اليوم الاحد، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيتوجه هذا الاسبوع إلى نيويورك، كما هو مخطط لحضور اجتماعات الامم المتحدة، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن ما اذا كانت المحكمة العليا في بريطانيا قد تتدخل في تعليقه لعمل البرلمان.

ومن المتوقع أن يجتمع جونسون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي قمة العمل المناخي.

ومن المرجح أن تهيمن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، على محادثاته الثنائية، وسعيه من أجل إبرام صفقات تجارية ليبرالية مع الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد البريكست.

ومن جانبه، كتب وزير الخارجية دومينيك راب - الذي سيشارك أيضا في الاجتماعات - في صحيفة "صنداي تلجراف": "في الوقت الذي نحرز فيه تقدما في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فإننا نأخذ أيضا رؤيتنا لبريطانيا العالمية حقا، إلى الأمم المتحدة".

وقال راب: "نريد أن نكون جيرانا أوروبيين صالحين، وأن نتعامل مع التجار العالميين الأحرار".

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في بريطانيا حكما هذا الأسبوع بشأن الطعون القانونية لتعليق جونسون لأعمال البرلمان. وقد يضطر جونسون إلى قطع رحلته إلى نيويورك إذا قضت المحكمة بعدم قانونية تعليق البرلمان.