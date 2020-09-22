قال النائب رالف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يواجه مجموعة من المشاكل على أرض الواقع، لافتًا إلى وجود تقاعس شديد من المحليات في عدم اتساع المكاتب التكنولوجية التي تستقبل الفلاحين أو أبنائهم لدفع مبلغ جدية التصالح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن «البعض يدخل الناس إلى المركز من الباب الخلفي بالرشوة، بسبب الفساد داخل بعض المحليات»، بحسب ذكره.

ولفت إلى أن المحكمة لا تعترف بجواب التصالح لوقف الحبس وتطبق القانون على المخالف، متابعًا: «المحكمة بتقول مليش دعوة بقانون التصالح، ولدي قانون أطبقه بحق هذه المخالفة الصارخة».

وتوجه عضو زراعة النواب بالتحية للشعب المصري، بسبب التصدي لقوى الشر الإرهابية في مصر، مؤكدًا أن «الشعب متمسك بقوته في مواجهة الإرهاب».

وتابع: «نكون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في التنمية الحقيقية وانتشال مصر من القاع إلى القمة، وإقامة المشروعات الكبرى، هناك أناس تتربص بمصر، ومصر ستنجو بشعبها العظيم».