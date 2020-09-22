 خالد النبوي ناعيا رحيل سمير بهزان: خسارة كبيرة للسينما المصرية - بوابة الشروق
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خالد النبوي ناعيا رحيل سمير بهزان: خسارة كبيرة للسينما المصرية


نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 4:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 4:38 م

نعى الفنان خالد النبوي، رحيل مدير التصوير سمير بهزان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر خالد النبوي صورة لمدير التصوير الراحل، وعلق عليها قائلًا : "خبر محزن جدًا خسارة كبيرة لفن السينما، رحيل مدير المصور الكبير والإنسان الرائع سمير بهزان".

وأضاف : "إبداعك في باب الشمس وأرض الخوف وغيرها علم أجيال ولسه أجيال هتتعلم.. الله يرحمك".

يذكر أن مدير التصوير سمير بهزان كان له بصمات واضحة على جماليات الصورة في العديد من الأعمال السينمائية منها "احكي يا شهر زاد، وفتاة المصنع، والسفاح، وأوقات فراغ، ومواطن ومخبر وحرامي".

كما شارك في الدراما التليفزيونية عبر أعمال مهمة منها "ونوس، ودهشة، وأخر أعماله مسلسل ليه لأ مع المخرجة مريم أبو عوف".

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