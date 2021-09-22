أبو الغيط يبحث ‎مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستجدات الأوضاع

التقي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، كما جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في ليبيا.

وأضاف المصدر أن الرئيس المنفي استعرض أخر تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء سحب الثقة من الحكومة واقتراب موعد عقد الانتخابات، مشيرا إلى الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المقرر لها نهاية العام الجاري تلبية لتطلعات الشعب الليبي.

ولفت إلى التطورات الايجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية، وفي هذا السياق أكد على ضرورة تكاتف الجهود اللإقليمية والدولية للبدء الفوري في إخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة لضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحيدة والنزاهة.

وذكر أن الأمين العام عبر عن دعمه للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم ودعوة حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى العمل والمضي نحو استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة إرجاء ليبيا والعمل على إخراج التواجد العسكري الأجنبي من البلاد وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة.