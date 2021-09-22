محافظ البحيرة يدشن فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن لتطعيم كورونا

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن بدء انطلاق فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا.

وأوضح آمنة، أن الحملة تهدف مساعده المواطنين في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، والتي تستمر اعتبارًا من اليوم ولمدة ٧ أيام من خلال عدد ٤ أتوبيسات ستجوب كل أرجاء المحافظة

وجاء ذلك خلال تدشين المحافظ للمبادرة بميدان الشهداء "أفلاقة" في دمنهور.

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح في نفس اليوم.

وأشار إلى تخصيص ٤ أتوبيسات مجهزة بجانب ٦ سيارات إضافية، تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم وتحليل أي عقبات تعوق عملية التطعيم، ويضم كل أتوبيس ٣٠ فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى ومزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الانترنت؛ لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح فور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم وتجوب الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات.

وأشاد المحافظ، بالدور الفعال الذي تقوم به الحملات الصحية و المراكز والوحدات الثابتة والمتنقلة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا على سعى الدولة المستمر لإيجاد لقاح آمن يكون سلاحًا فعالًا في معركة مواجهة فيروس كورونا، واستمرار المتابعة الطبية على متلقي اللقاحات من قبل الأطباء و المختصين.

ووجه المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة وبموجب التسجيل يتم تحديد موعد الحصول على جرعة اللقاح، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية للتيسير على المواطنين، حيث تم خلال الفترة الماضية زيادة عدد الفرق الموجودة بمحافظة البحيرة إلى ١١٢ فرقه منهم ٣٠ فرقة ثابتة و٨٢ فرقة متحركة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين ومستهدف تطعيم ٤.٥ مليون مواطن خلال الفترة القادمة، كما أن اللقاح متوفر بالمراكز المحددة.

وحضر تدشين المبادرة الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ، ومهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة ومسؤولي ومنسقي المبادرة بوزارة الصحة.