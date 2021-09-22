الجزائر: تنكيس العلم الوطني 3 أيام حدادا على الرئيس السابق عبد القادر بن صالح

قرّر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام، ابتداءً من اليوم عبر كامل التراب الوطني، إثر وفاة رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، وذلك حسبما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاربعاء.

وأعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن وفاة رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، عن عمر يناهز 80 عاما.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، اليوم الأربعاء، أفاد بيان رئاسة الجمهورية أن جنازة الفقيد ستشيع، غدا الخميس، بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.