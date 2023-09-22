أبو الغيط يدعو الدول الإفريقية لتوسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في أعمال الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة العربية - الإفريقية، الذي عقد اليوم الجمعة، تحت رئاسة كل من السعودية وجزر القمر، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن أبو الغيط تناول في كلمته الوضع الحالي للتعاون العربي الإفريقي، مؤكدا أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في جميع المجالات خلال الفترة القادمة لعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة في السعودية نوفمبر المقبل، وذلك تعزيزاُ للشراكة المهمة بين الجانبين العربي والإفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أبو الغيط تناول خلال كلمته الأزمة الليبية وتداعياتها، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الدولي بكل صوره لليبيا في ظل ما تعرضت له من فيضانات في مدينة درنة، كما أشار أبو الغيط إلى الوضع المتأزم في السودان وتداعياته السلبية على الشعب السوداني وما يمثله من تهديد خطير لوحدة البلد ومؤسساته، باعتبار الأزمتين تنطويان على أهمية كبيرة للجانبين العربي والإفريقي على حد سواء.

ودعا أبو الغيط الجانب الأفريقي إلى توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ، ويعزز من فرص السلام.