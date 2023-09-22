 روسيا: مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول تعرض لضربة صاروخية - بوابة الشروق
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روسيا: مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول تعرض لضربة صاروخية

موسكو - د ب أ
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 3:49 م | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 3:49 م
أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، الذي نصبته موسكو، ميخائيل رازفوشيف، اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.

وذكر رازفوشيف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأفاد رازفوشيف بأن "احتمال حدوث هجوم آخر وارد.

ويتخذ رجال الإطفاء كل الإجراءات لإخماد الحريق في أسرع وقت ممكن ويواصلون حشد قواتهم ومواردهم.

وأفاد مركز المعلومات الحكومي في المدينة، بأن "حركة مرور المركبات على جسر القرم كانت مغلقة لأكثر من ساعة بقليل، لكنها استؤنفت الآن".

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