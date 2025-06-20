

أصيب 6 فلسطينيين برضوض بينهم سيدة، مساء الجمعة، إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب في محافظتي الخليل وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه في محافظة طولكرم (شمال) "تعاملت مع إصابتين نتيجة اعتداء جيش الاحتلال بالضرب في بلدة بلعا، واحدة لسيدة (27 عاما)، وأخرى لرجل (57 عاما) وتم نقلهما إلى المستشفى".

وتتعرض قرى وبلدات شمال وشرق طولكرم، وتحديدا بلعا وعتيل ودير الغصون وزيتا، لاقتحامات إسرائيلية متواصلة وسط مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، وفق مصادر محلية.

وفي الخليل (جنوب)، ذكر الهلال الأحمر، في بيان، أن طواقمه "تعاملت مع 4 إصابات إثر اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال بالمدينة، وتم نقلها إلى المستشفى".

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.