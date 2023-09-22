مشرعون ألمان معارضون يدعون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة

دعا نواب معارضون من يمين الوسط الألماني، الحكومة الائتلافية، اليوم الجمعة، إلى الحد بشدة من عدد طالبي اللجوء، الذين يتم السماح لهم بدخول البلاد.

وقدم أعضاء حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المحافظ والحزب البافاري الشقيق "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" اقتراحا في البرلمان، من شأنه أن "يحد بشكل ملحوظ من الهجرة غير الشرعية من أجل تخفيف العبء على الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والمجالس المحلية.

وقال السياسي بحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، اليكساندر دوبرينت في البرلمان اليوم الجمعة "نحن نعرض تسوية هذه القضية معا، وإلا فإنها يمكن أن تتطور إلى صراع اجتماعي واسع".

وأضاف أن أعداد اللاجئين في ألمانيا آخذة في الارتفاع، والمجالس البلدية مثقلة بالأعباء والقبول الاجتماعي للمهاجرين يتضاءل.

وتابع أن اقتراح الحزبين يدعو إلى توسيع قائمة ما تسمى ببلدان المنشأ الآمنة، التي تسمح بتسريع إجراءات اللجوء وربما عمليات الترحيل الأسرع لتشمل جورجيا ومولدوفا والهند وتونس والمغرب والجزائر.