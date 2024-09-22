مصطفى حجاج يختتم صيف 2024 بحفل كامل العدد على النيل

اختتم المطرب مصطفي حجاج صيف 2024 بحفل كامل العدد علي كورنيش النيل بحضور عدد من نجوم الفن وأسرهم.

وكان ضمن الحضور من الفنانين إيساف وإيناس النجار وإلهام عبد البديع وزوجها.. وغيرهم من الأسر من مختلف الجنسيات العربية.

وحضر حجاج بصحبة مدير أعماله أوفا وكان في استقبالهما وليد فؤاد ومحمد فلانتينو ومنظم الفقرات الفنية زين السقا.

وقدّم “حجاج” عددًا كبيرًا من أغانيه الشعبية المميزة، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "الناس غدارة" التي صورها كليب مؤخرًا بمشاركة النجم اللبناني جاد شويري في أول تعاون بينهما.

كما حرص حجاج علي دعوة المطرب إيساف لتقديم أغنية له ونالت استحسان الجميع.

"الناس غدارة" كلمات محمد شافعي، ولحن كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري.