يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، حفلًا غنائيًا مميزًا يحييه الفنان مجد القاسم على مسرح المارينا في التاسعة مساء اليوم الأحد، الموافق 22 سبتمبر، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان والتي تستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.

يُنتظر أن يحضر الحفل نخبة من نجوم السينما وصناعها، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب وممثلي المجتمع في مدينة الغردقة.

سيقدم مجد القاسم باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور العربي، مثل "غمض عنيك"، "رفقة مولاتي"، "لعبتك"، "اسمع بقى"، "قسوة قلبك"، "من هنا بدأ الكلام"، وغيرها من الأغاني التي تحمل طابع الطرب الأصيل.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل برنامج الحفل فقرة موسيقية مميزة يقدمها الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي، حيث يعزف على الجيتار مجموعة من الألحان الشرقية ومقطوعات من أشهر الأعمال الموسيقية العالمية. كما سيشهد الحفل فقرة استعراضية مبهرة تقدمها فرقة الشو الروسي.

يُذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويهدف المهرجان إلى دعم صناعة السينما الشبابية وتشجيع المبدعين من الشباب، حيث يتضمن مسابقات لأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة.

كما يخصص المهرجان جائزة "الجائزة الخضراء" للأفلام التي تتناول قضايا البيئة والمناخ.