جيش الاحتلال يعترف بقصف مدرسة شمال غزة ويزعم إقامة عناصر حماس فيها

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات تابعة لسلاح الجو قصفت اليوم الأحد، مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ شمال قطاع غزة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن المدرسة تضم عناصر حركة حماس، مدعيًا اتخاذ خطوات عدة قبل القصف بينها استخدام الأسلحة الدقيقة؛ لتقليل إلحاق الأذى بالمدنيين.

واستشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل «وفا» بأن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال، قصفت أمس مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 13 طفلا و6 سيدات وجنين، وإصابة 30 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,391 مواطنا، وإصابة 95,760 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.