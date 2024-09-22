مصدر: الجيش التايواني يتلقى تدريبا على استخدام دبابات أبرامز مطلع 2025

من المقرر أن يتلقى الجيش التايواني تدريبا على استخدام دبابات ام 1ايه 2 تي ابرامز مطلع 2025، بعد أن تحصل تايبيه على الدفعة الأولى من الدبابات التي طلبت الحصول عليها من الولايات المتحدة وعددها 108 في ديسمبر المقبل، حسبما قال مصدر عسكري مطلع .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.أيه) أن المصدر قال إنه من المقرر أن يبدأ التدريب في فبراير 2025، بعد عطلة العام القمري الجديد.

وكان الجيش قد خصص 52ر40 مليار دولار تايواني (27ر1 مليار دولار) من 2019 حتى 2027 لشراء الدبابات. يشار إلى أن الجيش التايواني الآن لديه نحو ألف دبابة، يبلغ عمرها أكثر من 20 عاما.

ومن المقرر أن تحصل تايوان على 38 دبابة هذا العام و 42 خلال عام 2025 و 28 خلال عام 2026.

يشار إلى أن الصين تنتقد بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان التي تعتبرها بكين إقليميا انفصاليا يتعين إعادته إلى الوطن الأم حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة.