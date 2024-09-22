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مصطفى كامل ومحمد عدوية في عزاء نجل إسماعيل الليثي

حسام جودة
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:19 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:19 م

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء نجل الفنان إسماعيل الليثي الذي توفي مساء أمس السبت إثر سقوطه من شرفة المنزل، وسط حضور حشد كبير من الأهالي والفنانين.

وحرص على تأدية واجب العزاء كل من الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ومحمد عدوية، وحودة بندق، وطاهر أبو ليلة، وطارق علد الحليم، وصبحي خليل.

‎ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا.

كما تقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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