أبو الغيط: من الوارد طلب العضوية الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه من الوارد جدا طلب عضوية دائمة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وتحظى فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ نوفمبر 2012.

وأشار أبو الغيط خلال لقاءه عبر فضائية "العربية" إلى اعتماد الاجتماع الوزاري الأخير بالجامعة قرار حول الأمن القومي العربي بمبادرة من مصر والسعودية، مشددا على ضرورة أن يؤخذ بقدر كبير جدا من الاهتمام، لما يتضمنه من توجهات جديدة لم يسبق للعرب على مدار 50 عام الماضية أن تحدثوا بها.

كما أكد أبو الغيط، أنه لا ينبغي التقليل من قرارات قمة الدوحة الأخيرة، محذرا من مما تدفع به إسرائيل حاليا بحماقة وعدم فهم الدول العربية إلى عودة عن الكثير من المواقف التي اتخذت على مدى عدة عقود.

والتقى الأمين العام للجامعة العربية، أمس، أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن جوتيريش حرص في بداية اللقاء على الإعراب عن اعتزازه بالشراكة الممتدة مع الجامعة العربية طوال فترة ولايته وعلى الأخص بعلاقة الصداقة القوية والحميمة التي ربطته بأمينها العام أبو الغيط.

وقال رشدي إن اللقاء تناول المأساة الإنسانية المروعة في غزة جراء حرب الإبادة الوحشية التي تواصل إسرائيل شنها على المدنيين في القطاع، وتأثيرها السلبي على الجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأعرب أبو الغيط عن إشادته بسلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية مؤكدا أنها تخلق زخما متزايدا في إتجاه التسوية السلمية على أساس حل الدولتين.

وشدد كل من أبو الغيط وجوتيريش على الأهمية الكبيرة لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بنيويورك اليوم الإثنين، وضرورة العمل على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان نيويورك الصادر في يوليو الماضي، كمسار جدي وعملي من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967.