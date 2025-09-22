الصين: غزة للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من أراضيه

قال متحدث وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون إن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني وإنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بكين، الاثنين، تطرق فيه إلى قرار بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد ضرورة ضمان الحقوق الوطنية المشروعة لفلسطين وتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وشدد على أن غزة ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من أراضيه، مضيفا: "يجب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية فورا".

وفي إشارة إلى الولايات المتحدة قال المتحدث: "يجب على الدولة التي تمارس نفوذا خاصا على إسرائيل أن تتخذ خطوات للوفاء بمسئولياتها".

وأكد استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم الوطنية المشروعة، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم للمشكلة.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، ارتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين بعد اعتراف الدول الأربع إلى 153 دولة، منذ أن أعلن قيامها الرئيس الراحل ياسر عرفات بالعام 1988.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا ولوكسمبورج وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الأممية التي تنطلق غدا الثلاثاء.