مشرعون أمريكيون يجرون محادثات مع وزير الدفاع الصيني في بكين

كشف تقرير مشترك أن وفدا من المشرعين الأمريكيين التقى اليوم الاثنين وزير الدفاع الصيني دونج جيون في بكين خلال زيارة نادرة للكونجرس تهدف إلى تعزيز التواصل بما في ذلك الاتصالات بين الجيشين.

وترأس الوفد الأمريكي، الذي ضم مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، النائب الديمقراطي آدم سميث الذي كان يرأس سابقا لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، وفقا لوكالة رويترز.

وتأتي زيارة المشرعين الأمريكيين لبكين، التي أُعلن عنها هذا الشهر، في أعقاب مكالمة هاتفية يوم الجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، حيث يسعى كلا البلدين إلى إيجاد مسار للخروج من فترة من العلاقات المتوترة التي تفاقمت بسبب التوترات التجارية، والقيود الأمريكية على رقائق أشباه الموصلات، وملكية تيك توك، والأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي، والمسائل المتعلقة بتايوان.

وقال النائب الديمقراطي آدم سميث لشبكة إن بي سي نيوز في التاسع من سبتمبر الحالي إن فتح الحوار الثنائي أمر مهم.

وأوضح أن "مجرد الحديث مع الصين لا يعني تأييد كل ما يفعلونه. يبدو الأمر كما لو أن الصين دولة كبيرة وقوية. نحن بلد كبير وقوي. أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن ذلك".

وبعد وقت قصير من الإعلان عن الزيارة، أجرى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أول محادثة له مع نظيره الصيني، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع مع الصين ولكنها ستحمي مصالحها الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.