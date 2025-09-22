برشلونة يسحق خيتافي بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا مستحقًا على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل فيران توريس الهدف الأول في الدقيقة 15 بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة بالكعب من زميله داني أولمو، قبل أن يضيف توريس الهدف الثاني في الدقيقة 35 من انفراد بالحارس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل ماركوس راشفورد بديلاً لرافينيا، بينما حل فيرمين لوبيز ومارك كاسادو مكان فيران توريس وفرينكي دي يونج في الدقيقة 60. وساهم راشفورد في صناعة الهدف الثالث الذي سجله داني أولمو في الدقيقة 62.

وفي الدقائق الأخيرة، شهدت المباراة تغييرات جديدة، حيث حل روني بردغجي بدلًا من بيدري في الدقيقة 76، فيما دخل رونالد أراوخو بدلاً من جيرارد مارتين في الدقيقة 83.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة، بينما يأتي فياريال وإسبانيول في المركزين الثالث والرابع برصيد 10 نقاط، ويحل خيتافي ثامنًا بفارق الأهداف عن إلتشي وريال بيتيس وأتلتيك بلباو، جميعهم برصيد 9 نقاط.