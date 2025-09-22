رئيس أركان جيش الاحتلال: السنة العبرية الجديدة سنة حرب

قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، إنّ السنة العبرية الجديدة ستكون سنة مواصلة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، بالإضافة لما وصفه بـ"تعميق الجهوزية" لما هو قادم، على حد تعبيره.

جاء ذلك في رسالة وجّهها زامير، اليوم الاثنين، إلى الجنود والضباط ونشرها جيش الاحتلال عشية "رأس السنة العبرية" الجديدة.

وقال زامير إن الجيش لن يتوقف عن القتال حتى تنفيذ جميع المهام وتحقيق كامل الأهداف.

وأضاف: «في هذه الأيام نبدأ كتابة فصل إضافي في المسار الطويل لتدعيم أمن إسرائيل، في إطار عملية عربات جدعون 2».

وتابع: «العملية ستجري بين أزقة الإرهاب فوق الأرض في مدينة غزة وداخل الأنفاق تحتها.. يد الجيش الطويلة ستصل إلى الجميع».

وأوضح أن مهام الجيش في العام المقبل تتمثل في «الدفاع والردع والحسم»، وأن هذه المهام تُترجم إلى تخطيط عملياتي، تدريبات صارمة، والالتزام بالمهمة حتى النهاية.

ولفت إلى أنّ هذه المرحلة ستتضمن تعميق الاستعدادات للقتال في غزة وللتحديات القادمة في ساحات أخرى.

واعتبر زامير، أن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين هي حرب غير مسبوقة ومليئة بالتحديات، مشيرًا إلى أن أهدافها المركزية هي إعادة الأسرى، وإسقاط حكم حماس، وإعادة الأمن إلى حدود إسرائيل.