محافظ البنك المركزي العراقي: لا نقاش حول تعديل سعر صرف الدولار

كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، اليوم الأحد ، عن أنه لايوجد أي نقاش بين الحكومة العراقية والبنك المركزي حول تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار الحالي في البلاد.

وقال العلاق ، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار الذي انطلق أمس السبت ، إن "العراق يشهد اليوم أقل معدلات التضخم بعد السيطرة على حركة النقد ووجود احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية نستطيع من خلالها السيطرة على سعر الصرف يوميا وتحقيق توزان بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية ".

وأضاف:"ليست لدينا مشكلة في العرض بسبب وجود الاحتياطيات المريحة ونحن لانضع قيودا على التحويل الخارجي بحكم قانون الاستثمارالذي يتيح للمستثمرين تحويل أموالهم بدون قيود".

وتابع " نحن نعمل على فتح قنوات للتحويل الخارجي وبشكل لا يؤثر على سعر صرف العملات وهناك ثورة في عملية التحويلات الخارجية عبر منصات إلكترونية خاضعة لتدقيق دولي ، ولدينا الآن أكثر من شركة تدقيق وبمرور الأيام استطعنا تجاوز المعوقات وحققنا انسيابية ، وإن عدد المتعاملين عبر قنوات التحويل المالي كان محدودا ثم توسع ليصبح آلافا من المعاملات".

وأشار العلاق إلى تنفيذ خطتين لإصلاح القطاع المصرفي في العراق لإعادة بناء القطاع المصرفي الحكومي والمصارف الخاصة ، قائلا :"قطعنا أشواطا كبيرة نحو خلق قطاع مصرفي مستقر قادر على تحقيق إضافة للاقتصاد العراقي ومتابعة التحولات الرقمية في العالم وخلال السنوات الخمسة المقبلة سنرى قطاعا مصرفيا مختلفا في العراق ومنسجما مع التحولات في العالم".

ويبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق 1320دينارا لكل دولار أمريكي فيما يبلغ سعره في السوق الموازي 1400 دينار لكل دولار أمريكي.