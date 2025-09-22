عشرات المشرعين الإيرانيين يدعون إلى تطوير قنبلة نووية

دعا عشرات المشرعين الإيرانيين إلى تطوير قنبلة نووية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل.

وفي رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وسلطات الدولة، طالب 71 من أصل 290 عضوا في البرلمان بإعادة تقييم عقيدة الدفاع في البلاد، مشيرين إلى التغيرات في الأمن الإقليمي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الاثنين.

وتؤكد إيران منذ فترة طويلة أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. وغالبا ما تشير البلاد إلى فتوى أصدرها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والتي تحظر رسميا تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

في رسالتهم، أكد المشرعون أن العالم تغير، قائلين إن إسرائيل أصبحت "على حافة الجنون" وتشن هجمات "دون مراعاة للالتزامات الدولية".

وقالوا، إن امتلاك أسلحة نووية لأغراض الردع لن ينتهك فتوى خامنئي، وهو أعلى سلطة سياسية ودينية في إيران.