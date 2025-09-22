ترامب يعلن أسماء شركاء أمريكيين يعتزمون الاستحواذ على تيك توك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسماء شركاء في التحالف الأمريكي المزمع تأسيسه للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك".

وذكر ترامب، الأحد، على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن مؤسس ورئيس شركة "أوراكل" الأمريكية لبرمجيات قواعد البيانات لاري إليسون، ومؤسس ورئيس شركة "ديل" لتصنيع الحواسيب والبنية التحتية التكنولوجية مايكل ديل سيشاركان في التحالف المخطط لتأسيسه للاستحواذ على تيك توك.

وأضاف أن روبرت مردوتش، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية، وابنه لاكلان مردوتش، سيشاركان أيضا في التحالف.

والجمعة، ناقش الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينج قضية "تيك توك" في اتصال هاتفي.

وعقب الاتصال، أعلن ترامب على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية أنه عقد "مباحثات مثمرة" مع نظيره الصيني تناول قضايا تشمل نقل ملكية "تيك توك"، وشكر بينج على موافقته على الاتفاقية.

من جهتها، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، لقناة "فوكس نيوز" إن مجلسا من 7 أعضاء، بقيادة أوراكل، سيشرف على أمن بيانات المستخدمين الأمريكيين، وأن 6 من أعضاء المجلس سيكونون أمريكيين.

وأشارت ليفيت إلى أن خوارزمية المنصة ستكون أيضا تحت السيطرة الأمريكية.

وفي 19 يناير الماضي، حظرت الولايات المتحدة "تيك توك" بالبلاد، إلا أنها أعادت الوصول إليه في اليوم نفسه.

وجاء حظر المنصة الصينية في البلاد حينها وفقا لقانون شُرِّع في حال عدم بيعها إلى شركة أمريكية.

وعلَّق ترامب، الحظر 4 مرات من خلال أوامر تنفيذية، كان آخرها الأربعاء الماضي.