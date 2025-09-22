أحمد الشرع: سوريا ورثت اضطرابات كثيرة ولا نستطيع حل المشكلات دفعة واحدة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا ورثت اضطرابات كثيرة خلال الـ60 سنة الماضية، لافتًا إلى أن حل المشكلات لن يحدث مرة واحدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات قمة كونكورديا المنعقدة في نيويورك، مساء الاثنين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: «سوريا ورثت اضطرابات كثيرة خلال الستين سنة الماضية، ولا نستطيع حل المشاكل دفعة واحدة، إنما بالتدريج».

وأشار إلى أن «قضية الشعب السوري كانت قضية حق وقضية نبيلة، بمواجهة نظام مجرم ارتكب جرائم الحرب والمجازر الجماعية».

وذكر أن «سقوط النظام فتح مرحلة تاريخية جديدة للمنطقة»، لافتًا إلى أن «هناك مصالح متطابقة اليوم بين سوريا والغرب والولايات المتحدة الأمريكية».

ووصل الشرع، فجر اليوم الاثنين، إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول حضور لرئيس سوري منذ نحو ستين عامًا.

وكانت أولى محطات الشرع في نيويورك اللقاء مع وفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة، حيث أكد أهمية دور السوريين في أمريكا في نقل الصورة الحقيقية لبلادهم، معربًا عن شكره لجهودهم في خدمة وطنهم.