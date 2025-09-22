تعزيز التعاون المشترك بين جامعتي القاهرة والجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية

أعلنت جامعة القاهرة، تعزيز آفاق التعاون المشترك مع جامعة الجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية، من خلال بروتوكول تعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين الجامعات.

ويأتي هذا التعاون ضمن تحالفات الجامعات التي تقودها جامعة القاهرة بوصفها بيت الخبرة الوطني والجامع للكوادر العلمية المتميزة، حيث يسهم التعاون في دعم التخصصات البينية الحديثة، ويساعد على تنامي المشروعات البحثية المشتركة، والتعاون في البرامج التدريبية وخدمة المجتمع، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، والعمل على تعزيز دور البحث العلمي في خدمة أولويات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن التعاون مع جامعة الجلالة يجسد التزام جامعة القاهرة بدورها الوطني في تقديم الدعم وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات المصرية، بما يفتح آفاقًا رحبة للمشاركة في التحالفات التنموية والمشروعات البحثية، والتعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل، والاستفادة المشتركة من المنشآت التعليمية والبحثية الحديثة.

ثمن حرص جامعة الجلالة على الاشتراك كراعٍ أكاديمي ضمن رعايات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة، وتنطلق فعالياته في 18 و19 من أكتوبر القادم.

من جانبه، عبّر الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، عن سعادته والوفد المرافق بتواجدهم داخل جامعة القاهرة العريقة، التي تتمتع بسمعة أكاديمية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وساهمت في تخريج نخبة من العلماء والباحثين المرموقين في شتى المجالات.

ووجه التهنئة إلى رئيس جامعة القاهرة بمناسبة بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح.

وأكد تطلع جامعة الجلالة لتوسيع نطاق التعاون مع كيانات جامعة القاهرة في التحالفات التنموية والمجالات الأكاديمية والبحثية.