تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مدرستي الشهيد عبد المعبود مشهور الإعدادية، والشهيد حسني شحاتة الابتدائية بقرية صفط خالد بمركز إيتاي البارود، وذلك عقب افتتاحهما بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتوسعة بهما.

وتابعت المحافظ، اليوم الاثنين، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد حسني شحاتة الابتدائية، والتي تضم 860 طالبًا وطالبة موزعين على 15 فصلًا، واطمأنت على انتظام الحصص الدراسية، مؤكدة أن كثافة الفصول مناسبة، فضلًا عن الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على جميع الطلاب.

كما تفقدت "عازر"، مدرسة الشهيد عبد المعبود مشهور الإعدادية، التي تضم 25 فصلًا دراسيًا، إذ تابعت المعامل الدراسية، واطلعت على تسليم الكتب وقوائم الطلاب، مشددة على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتفاعلت المحافظ، خلال الجولة، مع الطلاب داخل الفصول بمختلف المراحل التعليمية، وطرحت بعض الأسئلة عليهم؛ للتأكد من استيعابهم لمحتوى الدروس والشرح المقدم.

وأشارت إلى أن مدرسة الشهيد عبد المعبود مشهور الإعدادية شهدت أعمال توسعة وصيانة بتكلفة 10 ملايين و467 ألف جنيه، فيما شهدت مدرسة الشهيد حسني شحاتة الابتدائية أعمال إحلال جزئي وصيانة بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليونًا و386 ألف جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التعليمية في البحيرة.

وأكدت أن العام الدراسي الجديد يشهد طفرة تعليمية بالمحافظة، إذ تم إضافة 37 مدرسة جديدة تضم 585 فصلًا دراسيًا، والانتهاء من صيانة 89 مدرسة، مع استكمال أعمال الصيانة في 198 مدرسة أخرى؛ ما يعكس انطلاقة قوية ومنظمة لتوفير بيئة تعليمية متميزة.

وأشارت إلى أن جميع مشروعات الأبنية التعليمية الخاصة بإنشاء المدارس الجديدة وأعمال الإحلال والتجديد تم وضع حجر الأساس لها منذ عام فقط، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، حتى لا تتجاوز مدة التنفيذ عامًا واحدًا؛ وذلك تأكيدًا لحرص المحافظة على سرعة إنجاز المشروعات وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

يذكر أن الجولة كانت بحضور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عبد الكريم، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة.