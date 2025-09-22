شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، في اجتماع إطلاق "إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني"، برعاية مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية، وأستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، وإندونيسيا، واليابان، وسيراليون، وسويسرا، والمملكة المتحدة، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الصفدي، خلال كلمته في الاجتماع: "لا وقت أكثر إلحاحًا من الآن لرفع صوتنا الجماعي ضد انتهاك القانون الدولي واستهداف العاملين في المجال الإنساني، إذ كان العام الماضي الأسوأ على الإطلاق، حيث فقد 385 شخصًا حياتهم حول العالم أثناء أداء مهامهم الإنسانية".

وأضاف: "ليس هناك مكان يُظهر فظاعة الواقع الإنساني أكثر من غزة، حيث يواجه العاملون في المجال الإنساني مخاطر جسيمة، ويصبح التزام المجتمع الدولي بحمايتهم ومحاسبة من يستهدفهم أكثر إلحاحا".

وأكد الصفدي، أن غزة اليوم ليست فقط أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للمدنيين، بل هي أيضا أخطر مكان للعاملين في المجال الإنساني.

وأوضح أن إسرائيل استهدفت خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 543 عاملا إنسانيا، سقط 373 منهم ضحايا للعدوان الوحشي، وهو أعلى عدد وفيات تسجله الأمم المتحدة في تاريخها.

وأشار إلى أن هذه الفظائع تتزامن مع استمرار حصار غزة اللا إنساني، الذي يفاقم معاناة الفلسطينيين الأبرياء، قائلا: "تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، وتحرم العاملين في المجال الإنساني من إيصال الغذاء والدواء للأطفال والنساء والرجال الجائعين، كما تعرض سلامتهم للخطر بانتهاك منهجي للقانون الإنساني الدولي".

وشدد على أن هذا العمل الشنيع لا يمكن أن يستمر، وعلينا جميعا العمل معا لحماية القانون الإنساني الدولي، وحماية قيمنا الإنسانية المشتركة، والمدنيين الأبرياء، والعاملين في المجال الإنساني.

وفي الختام، أكد الصفدي، التزام الأردن الراسخ بهذه المبادرة، واعتبارها خطة عمل حقيقية لإنقاذ الأرواح وإعادة الثقة بالقانون الدولي.

ووقع الصفدي، على "إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني"، الذي يؤكد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، وتوفير الحماية للعاملين في العمل الإنساني الدولي والمحلي، وزيادة المساءلة والعدالة بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشارك الصفدي، في الاجتماع الوزاري العشرين حول الشرق الأوسط، الذي نظمه معهد السلام العالمي بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصا جهود وقف العدوان على غزة، وضرورة فتح المعابر لإيصال المساعدات، إضافة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية الأخرى.