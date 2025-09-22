هونج كونج تعلق الدراسة يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب إعصار راجاسا القوي

أعلنت حكومة هونج كونج في بيان لها اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في جميع المدارس يومي غدا وبعد غد، بسبب احتمال تدهور الأحوال الجوية بسرعة نتيجة لإعصار "راجاسا" القوي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن السلطات في هونج كونج تدرس إصدار إشارة تحذير رقم 8 من هبوب عواصف، خلال الفترة بين الساعة الواحدة ظهرا والرابعة عصرا، غدا الثلاثاء.

كانت هيئة الأرصاد الجوية في هونج كونج حذرت أمس الأحد بالفعل من ارتفاع مياه البحر إلى مستوى قياسي مثلما حدث خلال إعصاري هاتو ومانجخوت الفتاكين في عامي 2017 و2018، وذلك إثر تداعيات إعصار "راجاسا".